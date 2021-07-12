Невестка Валерии впервые показала лицо дочери

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина впервые показала в Instagram лицо дочери. В социальных сетях она и сын артистки Арсений обычно публикуют кадры, где малышка Селин снята со спины.

Милое видео 23-летняя Лиана опубликовала в сторис. На кадрах малышка лежит на животе и разводит руками.

Когда сильно хочешь есть, — с юмором подписала публикацию невестка Валерии.

Девушка родила Арсению Шульгину ребёнка 1 января. Молодая мама быстро пришла в форму после родов и даже говорила, что уже задумывается о втором малыше. В Instagram у неё более 201 тысячи подписчиков. В аккаунте много фотографий с мужем и со всей звёздной семьёй.

У певицы Валерии трое детей — Анна Шульгина и сыновья Артемий Шульгин и Арсений Шульгин.

Ранее сообщалось, что актриса Мария Кожевникова в день рождения младшего сына Василия опубликовала в Instagram его архивные фото. Лицо мальчика она практически не показывает, но в этом посте знаменитость прикрепила сразу 10 кадров, где хорошо виден процесс его взросления.