Невестка Валерии показала поклонникам процесс кормления дочери

https://static.news.ru/photo/c59af1ea-6232-11eb-9378-fa163e074e61_660.jpg Лиана Волкова Фото: instagram.com/lianashulginaa

Супруга Арсения Шульгина Лиана выложила в социальной сети видео, запечатлевшее процесс кормления маленькой дочери Селин. Девочка появилась на свет 1 января.

Так, на представленных кадрах Лиана кормит малышку, лицо ребёнка не показано. В это время Арсений Шульгин играет на пианино.

Вот такие вечера. Сегодня пили молочко под папину игру, — написала Лиана в социальной сети.

Лиана Волкова и Арсений Шульгин поженились в конце лета 2020 года. О том, что пара ожидает первенца, они сообщили в ноябре. 1 января у супругов родилась дочь, которую назвали Селин.

Ранее NEWS.ru писал, что сын певицы Валерии Арсений Шульгин выложил в социальной сети очень трогательное видео с участием своей маленькой дочери Селин.

Так, наследник певицы умилился картине, которую увидел глубокой ночью. Сейчас молодой отец привыкает мало спать, чтобы окружать вниманием свою малышку.