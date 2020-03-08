https://static.news.ru/photo/6ea29f34-6123-11ea-b5c5-fa163e074e61_660.jpg Алёна Краснова Фото: alenaakrasnova/instagram.com

Жена Никиты Преснякова модель Алёна Краснова 8 марта отметила свой 23-й день рождения. На вечеринку, устроенную по этому случаю в одном из столичных баров, она надела золотистое платье-бюстье, украшенное блёстками, а волосы уложила крупными волнами в голливудском стиле.

Спасибо всем друзьям за потрясающий праздник и отдельное спасибо мужу. Я самая счастливая, — подписала она фото в Instagram.

Пресняков и Краснова поженились в июле 2017 года, пара пока не торопится обзаводиться детьми.

Как писал NEWS.ru, Алёна Краснова поделилась со своими подписчиками радостной новостью, что стала тётей. Её сестра Янина родила мальчика.