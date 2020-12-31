Невестка Орбакайте встретила Новый год в топе-бюстье из атласной материи

https://static.news.ru/photo/14629434-4c1e-11eb-a576-fa163e074e61_660.jpg Алёна Краснова Фото: alenaakrasnova/instagram.com

Старший сын певицы Кристины Орбакайте Никита Пресняков с женой Алёной отметили Новый год на бывшей даче Аллы Пугачёвой в Истре. В торжественную ночь пара находилась в кругу друзей.

Молодые люди прекрасно провели время: они потанцевали, спели в караоке, поиграли в игры и запустили салют. Стоит отметить, что для праздничной вечеринки невестка Орбакайте выбрала крайне необычный наряд. Светская львица облачилась в топ-бюстье из атласной материи и широкие брюки с разрезами на талии.

После игр и танцев пара обменялась подарками. Так, девушка презентовала своему мужу игровую приставку, а Никита Пресняков — элегантную сумочку.

Ранее NEWS.ru писал, что супруга Арсения Шульгина (сын певицы Валерии) Лиана выбрала для встречи Нового года наряд длины мини с завышенной талией. Платье выполнено из серебристых пайеток. Девушка опубликовала снимок на своей странице в социальной сети. На фото она стоит рядом с мужем на фоне украшенной ёлки. Пара узаконила отношения в 2020 году. Позже они сообщили о скором прибавлении в семье. Сейчас Лиана на девятом месяце.