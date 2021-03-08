Невестка Орбакайте в пикантном топе засветила упругую грудь

https://static.news.ru/photo/284bbb60-7fdb-11eb-95bc-96000091f725_660.jpg Алёна Краснова Фото: alenaakrasnova/instagram.com

Жена Никиты Преснякова в Международный женский день 8 марта отмечает день рождения. Своё 24-летие Алёна Краснова с супругом решила отметить в Майами.

Накануне девушка поделилась пикантным видео с заокеанского отдыха. В ролике Алёна позирует на террасе на фоне заката в откровенном топе, открывающем упругую грудь. В руках модель держит книгу.

Мой вечерний ритуал — читать на закате любимую книгу, — написала Краснова в сторис Instagram.

alenaakrasnova/instagram.com

Модель также отметила, что среди её ритуалов «любви к себе» — устроить домашний спа, купить сексуальный комплект белья, прогуляться по городу в одиночестве, слушая в наушниках любимую музыку.

Ранее невеста португальского нападающего футбольного клуба «Ювентус» (Италия) Криштиану Роналду Джорджина Родригес попала на обложку журнала. Девушка снялась для издания в чёрном бикини. Снимок 27-летняя модель опубликовала на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Пост за короткое время набрал 1,8 млн лайков при 23,8 млн подписчиков. За несколько дней до фотосессии Родригес также снялась обнажённой. На фото модель предстала лежащей с сумочкой в руках, прикрывающей её грудь, писал NEWS.ru.