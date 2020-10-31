Невестка Орбакайте повеселилась с подругами в Стамбуле без мужа

https://static.news.ru/photo/74480a04-1b8c-11eb-b78d-fa163e074e61_660.jpg Фото: alenaakrasnova/instagram.com

На днях жена Никиты Преснякова Алёна Краснова отправилась на отдых за границу в компании своих подружек. Для девичника они выбрали Стамбул, где в первый же вечер устроили ужин в ресторане.

Алёна выбрала для выхода в свет платье-жакет цвета пудры и собрала волосы в хвост. Напитки девушка попивала под хиты Таркана. Когда зазвучала «Ой, мама, шика дам», Краснова даже стала подпевать. Потом подругам стало так весело, что они пустились танцевать.

Утром компания отправилась в кафе, а завтрак невестка Кристины Орбакайте начала с бокала вина. Утренний лук модели состоял из песочного джемпера и белой юбки с запахом.

Краснова вышла замуж за Никиту Преснякова в 2017 году. Когда пара познакомилась, Алёна была ещё несовершеннолетней, но наследник Аллы Пугачёвой дождался её совершеннолетия и стал её первым мужчиной, а потом и мужем.

Как писал NEWS.ru, ранее мать известного российского певца Владимира Преснякова Елена рассказала, почему на самом деле её сын расстался с Кристиной Орбакайте и как нелегко ей самой дался тот период.