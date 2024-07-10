Невеста звезды «Сумерек» впервые появилась в бикини после родов Сьюки Уотерхаус опубликовала фото в купальнике после рождения дочери

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Невеста звезды «Сумерек» Роберта Паттинсона певица и модель Сьюки Уотерхаус опубликовала в своем Instagram (деятельность в РФ запрещена) фотографию в купальнике, исполнительница недавно родила актеру дочь. Однако это не сказалось на ее фигуре, которую высоко оценили поклонники.

Уотерхаус признавалась, что переживала после родов из-за своего тела. Модель сфотографировалась у бассейна, и выяснилось, что ее волнения оказались напрасны. В кадре певица позирует в бикини, колье и серьгах.

Поклонники задались вопросом, как невесте Паттинсона удается так хорошо выглядеть после родов. Одна из подписчиц написала, что молится о такой фигуре. Другая в шутку пообещала подать в суд, если после рождения ребенка не будет выглядеть как Уотерхаус.

Сама певица не рассказывала, как ей удалось сбросить лишний вес. В то же время ее возлюбленный не раз говорил о диетах, к которым он прибегал ради ролей.

Так, 37-летний Паттинсон тренировался на износ, чтобы сыграть Бэтмена. По его словам, он почти не ел все это время.

Британский актер и 32-летняя Уотерхаус впервые вышли в свет с новорожденной дочерью в марте этого года. Пару заметили в Лос-Анджелесе. В последний раз беременная Уотерхаус появлялась на публике 24 февраля.