Невеста Лепса показала себя до ринопластики

Фото: Социальные сети

Аврора Киба

19-летняя невеста певца Григория Лепса Аврора Киба в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призналась, что делала ринопластику. В соцсети она опубликовала фото до операции. Судя по снимку, Киба убрала горбинку на носу.

No filtres, как сейчас модно говорить, — подписала снимок девушка.

Аврора Киба учится в Лондоне в Колледже моды. Стоимость обучения — порядка двух миллионов рублей в год. Девушка признавалась, что не хотела улетать далеко от дома, поэтому решила учиться в Лондоне, а не в США.

Ранее Киба впервые вышла в свет с матерью. Они показались вместе на премьере сериала «Актерище». Аврора заявляла, что ее мама выглядит очень молодо, как сестра.

До этого Лепс признался, что он и Аврора еще не решили, когда именно сыграют свадьбу. По словам артиста, торжество точно состоится летом, «а вот какого года — вопрос открытый». Также Лепс пошутил, что уже купил для свадьбы новый пиджак. Кроме того, Лепс заявил, что готов снова стать отцом, причем еще «пару-тройку раз». Певец уверен, что у него обязательно будут дети от молодой возлюбленной.

Кроме того, Киба опубликовала фотосессию с мужчиной азиатской внешности, которого в шутку назвала американским актером Джонни Деппом. На фото девушка позировала в белой майке и расстегнутых светло-голубых джинсах оверсайз, а из-под одежды выглядывало черное кружевное белье.