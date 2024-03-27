Неужели никто не заступится? Кто поддержал признание Пугачевой иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Глава ФПБК Виталий Бородин сообщил, что в России началась процедура признания народной артистки СССР Аллы Пугачевой иностранным агентом. Как в России восприняли это решение, поддержал ли кто-то Примадонну?

Что известно о признании Пугачевой иноагентом

Бородин рассказал, что Генпрокуратура просит Министерство юстиции РФ наделить певицу статусом иностранного агента. Активист выразил надежду, что дело доведут до конца.

«Пришел ответ из Генеральной прокуратуры РФ на мое обращение: „Началась процедура признания Аллы Пугачевой иностранным агентом, прокуратура просит Министерство юстиции РФ признать Пугачеву иностранным агентом“. Надеюсь, контролирующие органы доведут это дело до конца», — написал Бородин в своем Telegram-канале.

Ранее Бородин отмечал, что аргументов в пользу такого решения несколько. В этом перечне был и отъезд Примадонны в Израиль, и ее «антироссийская позиция», и поддержка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Кто счел справедливым присвоение Пугачевой статуса иноагента

Певица и актриса Вика Цыганова заявила в разговоре с «Ридусом», что считает ярлык иноагента для Примадонны вполне заслуженным. По ее словам, именно этого достойна певица после своих поступков и высказываний во время проведения российской СВО.

«Она же поддерживает иноагента. Она оскорбила своих зрителей, свою публику, свой народ, сбежала из страны», — отметила Цыганова.

Она добавила, что «никчемную старость» Пугачевой давно пора «предать забвению».

Народный артист РФ Юрий Назаров в разговоре с aif.ru поддержал признание Примадонны иноагентом. По его словам, артистка является предательницей, поэтому на такой шаг «давно пора» было решиться.

«Давно пора! Ну потому что Пугачева — предательница. И я не только про ее отъезд говорю. Это же все видно даже по тому, какие мероприятия она посещает, с кем якшается. А компания у нее самая мерзкая», — высказался Назаров.

За что Пугачеву уличили в русофобии

Телеведущая Маша Малиновская в своих социальных сетях назвала Пугачеву «наглым, заносчивым, русофобским животным» после ее молчания о трагедии в «Крокус Сити Холле». По словам 43-летней певицы, артистка не раз выступала в этом концертном зале, но не нашла слов поддержки семьям погибших в теракте. Малиновская считает, что Пугачева «оскотинилась».

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«Женщина, которая так оскотинилась, что ни словом не обмолвилась о теракте в „Крокусе“ и не нашла слов поддержки жертвам бесчеловечного, жестокого массового убийства в концертном зале, в котором она сама не раз выступала, мной теперь человеком не считается! Просто наглое, заносчивое, высокомерное, русофобское животное!» — заявила Малиновская.

Пожалел ли кто-то Пугачеву из-за статуса иноагента

Актер Станислав Садальский заявил «Газете.Ru», что отрицательно относится к возможному признанию Пугачевой иноагентом. Он предложил начать с депутатов, «которые обворовали страну», а не с народной артистки.

«Я все время говорю, давайте начнем с депутатов, которые обворовали страну. <...> Что прицепились к Пугачевой? Там миллиарды украдены, про это молчат, а Пугачеву пинают и пинают», — сказал Садальский.

Шоумен Стас Барецкий считает, что Бородин «мелко плавает» для того, чтобы нападать на Примадонну. По его словам, инициатива должна исходить от людей государственной важности, начиная с депутатов.

Что будет после признания Пугачевой иноагентом

Адвокат Сергей Жорин считает, что внесение Примадонны в список может сделать статус иноагента почетным. При этом в разговоре с NEWS.ru он отметил, что такой сценарий может оказаться дискредитацией самого реестра иноагентов.

«Как я говорил ранее, вероятность [признания иноагентом] есть у любого человека в России, у которого есть свое мнение, отличающееся от генеральной линии партии, потому что критерии включения в реестр размыты», — заявил Жорин.

Адвокат считает, что процедуры признания гражданина иноагентом «как таковой не существует». Он допустил, что списки для включения в соответствующий реестр «спускают» из администрации президента.

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