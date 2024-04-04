«Неужели не стыдно?»: поклонники возмутились снимком Бони в трусах Поклонники назвали вульгарным фото похудевшей Бони

Поклонники модели и телеведущей Виктории Бони в блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали вульгарным ее снимок в трусах, который она выложила после 5-дневной диеты. Подписчики напомнили Боне о ее возрасте и сообщили, что делиться таким откровенным контентом уже неприлично. Некоторые обратили внимание на неестественную форму ягодиц блогера после пластической операции.

Неужели не стыдно? Как вульгарно! Взрослая тетка! — пристыдила Боню подписчица Алина.

Пользовательница Алла Евдокимова отметила, что ягодицы Бони выглядят квадратными и назвала их форму «эффектом табурета». Подписчица Носа предложила блогеру вообще выходить в эфир без нижнего белья. Комментатор Ирина сравнила лицо Бони с азиатским после недавно проведенной пластической операции.

Все очень красиво, но попа очень не натурально смотрится. Как будто вкачали в нее что-то, — выразила свое мнение Владислава Каспрук.

Ранее Боня заявила, что пропавшую жену принца Уильяма Кейт Миддлтон могли принести в жертву иллюминатам. По словам Бони, принцесса могла стать жертвой неких «демонических сил», которые питаются человеческой плотью и пьют кровь детей. Боня подчеркнула, что получила эти знания во время церемоний с галлюциногенными растениями.