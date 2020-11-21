«Неужели не будет бала сатаны?»: Собчак ответила шуточной песней Меладзе

https://static.news.ru/photo/376f4d90-2bdb-11eb-b46f-fa163e074e61_660.jpg Ксения Собчак Фото: Кадр из видео/Ксения Собчак/youtube.com

Телеведущая Ксения Собчак посвятила клип певцу Валерию Меладзе, который предложил артистам бойкотировать новогодние «голубые огоньки» из-за отмены их концертов на фоне пандемии коронавируса.

Журналистка записала клип, в котором исполнила шуточную песню об исчезновении «огоньков».

Всей страной мы сядем дома в Новый год, но как Гринч, Меладзе праздник наш крадёт. Ты услышь, Валера, нас услышь, здесь ёлка, оливье, «шампейн», а где же музыка? — говорится в тексте композиции.

По словам Собчак, бойкот «голубых огоньков» — не просто жёсткая, а жестокая мера. Ведущая спросила, неужели напрасно россияне ждали этого «бала сатаны», неужели не будет Киркорова, неужели никто не изуродует любимые сказки.

Ранее Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит. По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев.

Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте «новогодних огоньков» невыполнимой. Позднее, когда его пост вызвал шквал комментариев не только среди звёзд, но и политиков, артист прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Певец пояснил, что вовсе не хотел спровоцировать кого-либо на резкую реакцию, однако думал своей публикацией обратить внимание на трудности представителей шоу-бизнеса, оставшихся без заработков в пандемию.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин уточнил формат ограничительных мер для жителей города в новогоднюю ночь. Пока введённые ограничения затрагивают только новогодние мероприятия и массовые гулянья в центре города, сам праздник никто не отменял, заявил он. По его словам, ходить по улицам и гулять в новогоднюю ночь никто запрещать не будет.

Мэр добавил, что отказ от рождественских ярмарок и новогодних ёлок — это неприятно, но важно «ощущать ситуацию, в которой мы находимся». Главная задача — это помнить о безопасности и здоровье людей, подчеркнул Собянин, призвав горожан не сетовать на отмену «пира во время чумы», писал NEWS.ru.