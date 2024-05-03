Неудачный укол красоты, скандалы, личная жизнь: где сейчас Анфиса Чехова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая Анфиса Чехова пожаловалась на осложнения после ботокса. Что случилось после инъекций, что известно о личной жизни Чеховой, в каких скандалах была замечена?

С какими осложнениями столкнулась Чехова после ботокса

Телеведущая на своей странице в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) рассказала, что у нее возник птоз верхнего века из-за инъекций.

«Придется признаться... Мой глаз упал. Один выглядит, как обычно, а второй как будто бы еще не проснулся. Спящий глазик. Это произошло из-за ботулотоксина, когда мы пытались выровнять с косметологом мои брови. Это не зависит от врача. Это те самые риски, которые несут все люди, колющие себе ботокс. Он попал в окружность глаза, и глаз уснул. Это еще сейчас хорошая картина, было хуже», — поделилась звезда.

Знаменитость не скрывает, что часто посещает косметологов для сохранения молодости кожи. По словам артистки, ее не пугают возможные последствия, поэтому она продолжит делать разные процедуры, в том числе инъекции ботокса. Чехова подчеркивала, что ей крайне важно как можно дольше поддерживать себя в форме, поскольку она публичный человек, часто появляющийся на телевидении.

Несколько лет назад Анфиса Чехова смогла похудеть на 25 килограммов. Она делилась, что ради снижения веса заменила сладости стевией и сиропом агавы.

По словам телеведущей, секрет ее стройности — это совокупность четырех факторов: питания, физических нагрузок, здоровья и психологического состояния. Она отмечала, что перед подбором программы питания и тренировок нужно проверить гормональный фон, работу системы пищеварения и сердца, а также исключить заражение паразитами.

«Не последнюю роль играют психологические проблемы. Склонность к перееданию и набору веса часто являются спутниками депрессии. Особенно в зависимость заесть стресс чем-то вкусным попадают те, у кого нет интересов и времени на уход за собой, а все силы отнимает тяжелая работа», — рассказывала звезда Lenta.ru.

С кем конфликтовала телеведущая

Чехова в шоу «Злые языки» рассказала, что ее первая встреча с коллегой по ТНТ Дмитрием Нагиевым закончилась публичной ссорой. Они вместе вели корпоратив, и Нагиев сразу припомнил теледиве, что та когда-то назвала его нарциссом из-за клетчатой футболки, в которой он вел шоу «Окна».

«Мы встретились впервые, когда вели какой-то корпоратив. Я тогда была беременная, но никто еще не знал, но пузик уже был. Естественно, он торчал слегка. Но в силу того, что я не худая, казалось, что просто я пожирнела. Он мне сразу сказал: „Помню, как ты меня обосрала в каком-то издании“. И дальше у нас с ним начался fighting жесткий. Он начал меня всячески прессовать [про мой] жир, было к чему придраться. Я за словом в карман не полезу. Он мне одно, я ему другое. Зал ржал. Все было в духе Собчак», — рассказала Чехова.

При этом ведущая, призналась, что ушла с мероприятия в плохом настроении. Весь тот вечер она провела на каблуках и чувствовала себя неважно.

«Мало того, что я беременная, весь день на каблуках, так еще меня весь день обсирают с моим лишним весом», — отметила ведущая.

Но, по словам Чеховой, спустя несколько лет Нагиев во время съемок шоу «Две звезды» извинился перед ней. Он сказал, что не имел права себя так вести.

Не так давно Чехова обвинила в халатности сотрудников аэропорта Сочи, после того как не попала на самолет авиакомпании «Аэрофлот». Она подчеркнула, что не успела дойти от бизнес-зала до стойки вылета, потому что перед этим на табло появилось сообщение о задержке рейса.

«Это полный идиотизм, бред! Я считаю, что люди допускают халатную оплошность. В Сочи очень халатно относятся к пассажирам бизнес-класса. На табло в бизнес-зале написано: „Ваш рейс задерживается“. Мы сидим, ждем. И когда объявляют наш рейс, спокойным шагом идем на посадку, нигде не останавливаясь. И когда доходим до выхода к самолету, нам говорят, что мы опоздали на рейс!» — возмутилась Чехова.

Она высказала мнение, что похожая ситуация возникала и на других рейсах в аэропорту Сочи. Телеведущая предположила, что это «какая-то спланированная фигня с согласия начальника аэропорта».

Позднее представители воздушной гавани сообщили «Подъему», что причиной опоздания Чеховой на рейс стало «несвоевременное реагирование на уведомление о начале посадки». Сотрудники аэропорта изучили записи с камер видеонаблюдения, восстановили хронологию произошедшего и пришли к выводу, что они не виноваты.

Что известно о личной жизни Чеховой

Анфиса Чехова родила сына Соломона от актера Гурама Баблишвили в 2012 году. В 2015 пара официально узаконила отношения, но уже в 2017 году влюбленные расстались.

«Это были самые долгие отношения в моей жизни. Дольше не было, и то, я думаю, если бы не родили Соломона буквально сразу, как сошлись, мы бы не протянули. Наши отношения на сексе строились, на страстях», — делилась телеведущая на YouTube-шоу «Света вокруг света».

Бывшим супругам удалось сохранить хорошие отношения. Чехова рассказывала, что следит за Баблишвили в соцсетях, а также общается с его новой женой и радуется успехам второго ребенка Персея.

Также Чехова заявляла, что ее привлекают мигранты. Она добавила, что ей нравятся привлекательные и харизматичные мужчины. По ее словам, идеальный мужчина — это тот, с кем она будет чувствовать себя счастливой.

«Пузико нравится — это нормально. Важна именно импозантность, чтобы мужчина выглядел элегантно. У меня все мужчины нерусские. Я не особо люблю русских мужчин, у меня с ними не складывается. Они прекрасные, замечательные, но не для меня. У меня часто были женихи мигранты», — заявила Чехова.

В январе телеведущая отметила, что состоит в отношениях с 55-летним мужчиной. Чехова добавила, что также не видит ничего плохого в отношениях с богатым мужчиной, потому что это «настоящий кайф», когда возлюбленный может содержать женщину.

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