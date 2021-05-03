Нетребко высказалась об участии мужа в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/1dbd84de-ac64-11eb-b92c-96000091f725_660.jpg Фото: .instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко пребывает в большом восторге от участия мужа — оперного певца Юсифа Эйвазова в шоу «Маска». Свои эмоции по этому поводу певица опубликовала в Instagram.

Эйвазов стал вице-победителем проекта, он рассказал, как ему было трудно обманывать жену и в итоге пришлось признаться, что он участвует в шоу, иначе супруги просто бы развелись. Жена молчала, поведал певец, сняв маску, но не знала при этом, в какой маске скрывается её муж. При этом интуитивно она всегда поддерживала Ламу.

Наш любимый Лама! Три восхитительных месяца трудной и интересной работы! Четырнадцать песен разного вокального жанра, на разных языках — и при этом бесконечные выступления в оперном театре. Всему этому мы были свидетелями и в Щщщастье аплодируем твоему триумфу! — написала Нетребко.

Певица посетовала, что Юсифу пришлось обманывать своего друга Филиппа Киркорова и врать ему, что звёзды «ничего не знают».

Киркоров не преминул тут же ответить.

За такое высокое мастерство «врать» можно ещё и приплатить! Не жалко! — написал в комментариях артист..

Зрители не оставили без внимания тот факт, что Анна Нетребко радуется за мужа, и поспешили поблагодарить звёздную пару: «Участие Юсифа показало его открытым, добрым (его душевность к уходящим Носорогу и Зайцу) и всесторонним человеком! Казалось бы, звезда такой величины, которого желают видеть на всех известных сценах мира, должен быть рафинированным и чопорным снобом, а он благородный и весёлый парень! Да какие разноплановые песни исполнил, позолотил их! Здоровья и счастья вашей семье!», «У вас невероятный муж! Его талант признан на мировом уровне, это всё понятно. Но сегодня Юсиф продемонстрировал своей речью огромную добрую душу, человечность, он такой светлый и открытый человек! Без обид, зная, что он гораздо круче и профессиональнее, с улыбкой и благодарностью принять победу другого! Радоваться чужой победе, сопереживать чужому проигрышу! Это дорогого стоит! Вы чудесная семья!».

«Лама — это бриллиант второго сезона, причём не только по вокалу (это даже не обсуждается, голос потрясающий). Этот персонаж настолько трогательный и душевный, что сердце сразу откликается! И этими замечательными качествами его наделил Юсиф. Браво!», — пишут в комментариях пользователи.

Как сообщалось ранее, Кирилл Туриченко, выступавший в костюме Носорога в шоу «Маска», сделал неожиданное признание в адрес звезды оперной сцены первой величины Юсифа Эйвазова. Артист оказался настолько растроган и потрясён тем, как певец в образе Ламы поддерживал его и даже отчитал жюри, что поделился эмоциями в Instagram.