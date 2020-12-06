Нетребко восхитилась сверкающим золотым нарядом Ротару на «Песне года»

https://static.news.ru/photo/de9ff81c-3838-11eb-8a41-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Нетребко пришла в восторг от мерцающего золотого облачения Софии Ротару, в котором певица приняла участие в ежегодном фестивале «Песня года». Звезда эстрады в свои 73 года удивила не только оперную диву, но и зрителей своим эффектным и моложавым видом.

На сцене Ротару представила два наряда: красное платье макси с воланами и костюм чёрно-золотой расцветки с бахромой. В последнем певица сфотографировалась вместе с Филиппом Киркоровым.

Это фото и увидела Нетребко, которая не смогла сдержать восхищения.

Какие все красивые! — написала в комментариях к посту оперная певица.

На отзыв отреагировал Киркоров, который сообщил, что ему очень не хватало Нетребко на фестивале. В этом году концерт стал для артистов особенным, так как до конца не была известна его судьба из-за пандемии. В итоге праздник решили провести с соблюдением всех мер предосторожности.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певица София Ротару в Москве приняла участие в записи новогодней передачи «Песня года». Концерт прошёл по всем правилам, установленным в период пандемии COVID-19.