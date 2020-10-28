Нетребко появилась на концерте в серьгах за 18 миллионов рублей

https://static.news.ru/photo/54ac8b48-192f-11eb-a7da-fa163e074e61_660.jpg Фото: mercury_russia/Instagram.com

Оперная певица Анна Нетребко приняла участие в концерте итальянского певца и дирижёра Пласидо Доминго, который прошёл на сцене Большого театра. Артистка надела серьги за 18 млн рублей.

Информация об этом появилась в Instagram-аакаунте известного ювелирного дома. Украшение было изготовлено из белого золота и украшено бриллиантами огранки «груша», передаёт Lenta.ru.

Ранее Нетребко удивила поклонников необычным нарядом. Женщина пришла в ресторан в юбке-макси с принтом в виде алых маков и в блузке с вырезом лодочка. Артистку сопровождал её муж — азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов. В качестве аксессуара знаменитость выбрала сумочку-клатч.

Как писал NEWS.ru, в сентябре певицу госпитализировали с пневмонией, вызванной коронавирусом. Несмотря на болезнь, женщина отпраздновала своё 49-летие в палате. Её пришли поздравить коллеги по цеху. Позднее артистка сообщила, что излечилась от коронавируса.