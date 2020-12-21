Нетребко показала уникально украшенные ёлки дома к Новому году

https://static.news.ru/photo/8fbffea8-432e-11eb-a600-fa163e074e61_660.jpg Анна Нетребко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анна Нетребко несколько дней потратила на праздничный интерьер квартиры. Оперная певица уделила внимание деталям, создающим новогоднее настроение.

В детской артистка обустроила целый рождественский городок, в гостиной поставила миниатюрных хрустальных оленей, возле главной ёлки дома установила Щелкунчика.

Ёлок в квартире Нетребко оказалось несколько. Их ветви певица украсила серебристым инеем, на одну из ёлок повесила миниатюрный рояль розового цвета при том, что возле ёлки стоит такой же рояль, но в натуральную величину.

В детской получился рождественский городок, комната детей сверкает украшениями и переливается в разных оттенках гирлянд. Атмосфера в доме артистки царит сказочная и праздничная.

instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Елена Ксенофонтова в отличие от многих артистов в пандемию не стала сидеть дома, а занялась украшением ёлок. Недавно она украсила новогоднюю ель в доме у телеведущей Леры Кудрявцевой.