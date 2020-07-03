Нетиевский раскрыл имена своих друзей среди «Уральских пельменей»

https://static.news.ru/photo/dacc7cd6-bdc9-11ea-b3d9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya pravda/Global Look Press

Экс-директор юмористического шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский заявил, что после ухода из проекта сохранил с некоторыми артистами дружеские отношения. По его словам, он нормально общается с Андреем Рожковым и частично с Сергеем Ершовым. Медиаменеджер был директором коллектива с 2009 по 2015 год. Именно этот период стал «золотым» для передачи. Расстаться с «Пельменями» он решил из-за отсутствия профессионального роста и творческого развития.

Они (Рожков и Ершов. — NEWS.ru) осознают мой вклад в становление шоу, а остальные, видимо, забыли, что было с их доходами до 2009 года. И даже забыли, как они в 2013 году говорили обо мне в интервью. Ну, бог им судья — ибо не ведают, что творят, — цитирует Нетиевского портал Teleprogramma.pro.

Сейчас шоумен судится с бывшими коллегами из-за интеллектуальной собственности. По мнению нового директора «Уральских пельменей» Евгения Орлова, Нетиевский украл огромную сумму денег, которая принадлежала всем учредителям. Сам создатель проекта настаивает на том, что он невиновен. В ответ Нетиевский требует гонорары за старые выпуски шоу, выходящие на телевидении.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Сергей Нетиевский собирается в будущем запустить шоу, которое не уступит или превзойдёт по популярности его любимое детище — «Уральские пельмени». По словам шоумена, он всегда был трудоголиком и даже сейчас работает над проектами для телевидения и Интернета.