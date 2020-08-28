Нетиевский проиграл «Уральским пельменям» очередную крупную сумму

https://static.news.ru/photo/d62deca4-e9b2-11ea-9811-fa163e074e61_660.jpg Сергей Нетиевский Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский проиграл коллективу очередной суд. Теперь он должен выплатить 870 тысяч рублей за присвоение денег за самый первый концерт телепроекта в 2009 году.

Это не первый суд «Уральских пельменей» с бывшим директором. С него уже взыскано пять миллионов рублей и останавливаться на этом коллектив не собирается, сообщает KP.RU.

Как сообщил изданию нынешний директор шоу Евегний Орлов, у Нетиевского изначально не было никаких шансов выиграть процесс. Сейчас он специально затягивает судебные процессы, так как счета его компаний арестованы. Нетиевский находится на грани банкротства и придумывает способы, как его избежать, считает Орлов.

Суды за интеллектуальную собственность между Сергеем Нетиевским и «Уральскими пельменями» длятся уже несколько лет, никто не идёт на уступки, а сам Нетиевский уверен, что коллектив стал марионеткой в руках нового директора.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший директор шоу «Уральские пельмени» Сергей Нетиевский рассказал, почему на самом деле его невзлюбили участники проекта. По словам шоумена, он был единственным, кто из команды уехал в Москву и стал зарабатывать дополнительные деньги.