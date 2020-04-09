Netflix запустит в Instagram шоу о том, как пережить коронавирус

Стриминговый сервис Netflix объявил о запуске шоу в социальной сети Instagram, которое будет посвящено тому, как справиться с тревогой во время пандемии коронавируса.
Вести программу будут участники проектов платформы: Калеб Маклафлин из «Очень странных дел», а также Росс Батлер и Алиша Бо из сериала «13 причин почему», сообщается в соцсети онлайн-кинотеатра.
Если вы правда чувствуете стресс и беспокойство, разговор о том, что происходит в это странное и запутанное время, может быть очень полезен, — говорится в публикации.
Ведущие поговорят с экспертами о нарушении сна, повышенной тревожности и сложностях во время социального дистанцирования.
Как писал NEWS.ru, Netflix планирует вложить $100 млн на поддержку индустрии кино и телевидения. Деньги будут направлены работникам, которые лишились работы из-за ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса.
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