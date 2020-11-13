Елена Степаненко отреагировала на слухи о тяжёлой болезни

https://static.news.ru/photo/d7a21b6a-273c-11eb-a5a1-fa163e074e61_660.jpg Елена Степаненко Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Бывшая жена Евгения Петросяна, артистка Елена Степаненко в разговоре с журналистами прокомментировала сведения о состоянии своего здоровья, распространившиеся в СМИ.

Ранее появилась информация, согласно которой телезвезда заразилась коронавирусной инфекцией нового типа. Исходя из обнародованных данных, она лечится дома.

Сама артистка эти слухи опровергла.

У меня нет никакого коронавируса. Сейчас снимаюсь в «Параде звёзд». Всё у меня прекрасно. Всем любви, счастья и радости, потому что Новый год придёт, несмотря на COVID-19. Всем желаю здоровья! — цитирует юмористку портал StarHit.

Степаненко подчеркнула, что тот, кто рассказал о заражении, просто соврал. По её словам, было бы хорошо, если бы люди поменьше лгали и реже распространяли непроверенные факты.

Также ранее сообщалось, что коронавирусом переболел и бывший супруг актрисы. О болезни Петросяна стало известно 27 октября, в этот день артист почувствовал себя плохо. Первых симптомов болезни у юмориста не было, но он всё же сдал тест на коронавирус. После этого юмориста увезли в больницу, но повторный тест показал, что Петросяну ничего не угрожает.

Как писал NEWS.ru, Петросян вылечился от коронавируса и получил отрицательные результаты теста.