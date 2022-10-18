«Нет роста»: продюсер укорил певца SHAMAN в однообразности Продюсер Бабичев: SHAMAN не показывает творческого развития и пишет одинаковые песни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певец Ярослав Дронов, известный как SHAMAN, не показывает творческого развития и продолжает писать однообразные песни на одну и ту же тему, заявил в комментарии для «Слова и Дела» продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев, комментируя выход новой песни артиста «Вызов». По его словам, SHAMAN должен перестать бить в одну точку и делать лишь патриотические песни — пусть даже когда-то это и принесло ему успех.

Я в этом вижу проблему, что нет какого-то продолжения, нет роста. SHAMAN, конечно, достаточно одаренный исполнитель, и свое мастерство он сейчас только оттачивает. <...> Но пока я не вижу творческого развития. Многочисленные фанаты SHAMAN могут на меня сейчас обозлиться. Но если в какой-то момент он станет неинтересен, пропадет и мы будем спрашивать, где SHAMAN, тогда уж, как говорится, я вас предупреждал, — сказал Бабичев.

Продюсер отметил, что SHAMAN хорошо освоил патриотическую нишу, но для удержания успеха требуется искать новые творческие пути. Оценивая новую песню артиста «Вызов», он пояснил, что сама по себе она хороша, но в контексте материала, выпущенного Дроновым за год, песня продолжает ту же линию, что и предыдущие.

Поэт-песенник Илья Резник ранее назвал SHAMAN коммерческим проектом, востребованность которого связана прежде всего с огромными гонорарами. Сам Резник заявил, что не берет денег за патриотические произведения, поскольку такое творчество должно идти от сердца и ничего общего с коммерцией не имеет.