«Несчастный человек»: подруга Пугачевой рассказала о болезни певицы KP.RU: подруга Пугачевой рассказала о проблемах певицы с левой ногой

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Алла Пугачева

Подруга и портниха певицы Аллы Пугачевой Любовь Аксенова в разговоре с KP.RU назвала артистку «несчастной женщиной» и сообщила о проблемах с левой ногой, которые мучили звезду «с молодости». По ее словам, исполнительница хита «Женщина, которая поет» не могла наступить на ногу, из-за чего ходила босиком по сцене. Аксенова отметила, что ей было больно наблюдать за страданиями артистки.

Алла тоже несчастный человек. Она вкалывала как папа Карло. Говорила директору: «Зачем нам еще один концерт?» У нее левая нога болела с самой молодости. Она не наступала на нее. Перед концертом бросала обувь и босиком ходила по сцене. А я эту обувь караулила. Мне было больно наблюдать за этим, — сообщила Аксенова.

Ранее музыкальный критик Евгений Бабичев, отвечая на вопрос, кто может заменить артистку на новогоднем «Голубом огоньке», подчеркнул, что шоу вообще не ассоциировалось с Примадонной и в последние годы обходилось без нее. Эксперт назвал Пугачеву незаменимой артисткой на российской эстраде.

Бабичев подчеркнул, что в последние годы многие исполнители успешно справлялись с ролью замены таких «артистов на пенсии», как Пугачева или София Ротару. Они в силу своего опыта и возраста не могли успевать везде, отметил он.

До этого бард Александр Новиков заявил, что Пугачева «просто предатель». Исполнитель отметил, что отъезд артистки из России перекрывает все ее достижения в музыке. По его словам, нельзя смешивать творческие заслуги с отношением к стране.