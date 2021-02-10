«Нереальная»: Собчак показала стройную фигуру в леопардовом купальнике

https://static.news.ru/photo/debb9706-6bab-11eb-a957-96000091f725_660.jpg Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Телеведущая Ксения Собчак поделилась с подписчиками фотографией с пляжа на Мальдивах. На снимке она предстала в слитном леопардовом купальнике.

Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!!! — написала она под фото.

Поклонники оценили образ телеведущей, отметив, что купальник очень ей идёт.

Просто бомба, — написал один из подписчиков.

Кроме того, Собчак назвали «нереальной», а её фигура восхитила многих.

В настоящее время телеведущая отдыхает с семьёй на Мальдивских островах. Она часто радует поклонников новыми фотографиями, сделанными на пляже и на огромной вилле.

Как писал NEWS.ru, ранее 39-летняя светская львица Ксения Собчак призналась в интервью на YouTube, что её состояние составляет десятки миллионов долларов. По её словам, речь идёт о сумме примерно в миллиард рублей. Она рассказала, что в детстве пообещала себе, что перестанет работать, если заработает больше $10 тысяч. Теперь у Собчак есть компании с большим количеством сотрудников и различные проекты.