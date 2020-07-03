«Нереальная любовь с первой секунды»: визажист Гоар Аветисян родила сына

https://static.news.ru/photo/9d66d8f4-bdde-11ea-94fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: goar_avetisyan/instagram.com

Сбылась давняя мечта известного визажиста Гоар Аветисян — она впервые стала мамой. Она поделилась с подписчиками первым совместным фото с сыном.

На снимке 26-летняя девушка лежит в больничной палате с сыном на руках.

Добро пожаловать в этот прекрасный мир, мой маленький богатырь, — написала она.

Аветисян, которая часто рассказывала подписчикам о ходе подготовки к родам, отметила, что малыш весит четыре килограмма. По её словам, она влюбилась в него с первого взгляда.

Пожалуй, это лучший подарок на день рождения в моей жизни (он будет завтра, но мне уже всё равно), — поделилась визажист.

Она также пожелала всем когда-нибудь испытать такое счастье.

Интернет-пользователи поздравили молодую маму с рождением первенца и пожелали им крепкого здоровья.

Как писал NEWS.ru, в начале июня супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, на которой продемонстрировала, как выглядит после родов. Подписчики восхитились её красотой и ухоженностью.