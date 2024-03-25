«Непростой период»: Лорак пожаловалась на отношения с дочерью Лорак назвала неуступчивым характер дочери

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ани Лорак

45-летняя украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) рассказала о недопонимании в отношениях с 12-летней дочерью Софией, которая демонстрирует «непростой характер», пишет «7 дней». По словам певицы, девочка, рожденная от турка Мурата Налчаджиоглу, проявляет неуступчивость и «горячую южную кровь».

У нее сейчас переходный возраст. Если у кого есть дети такого возраста, вы меня понимаете. Это непростой период для родителей, — отметила Лорак.

Ранее стало известно, что Лорак в феврале 2024 года подала заявление на получение гражданства России. О причинах, которые побудили украинскую певицу сделать этот шаг, не сообщается. Изначально Лорак готовилась получить гражданство России с осени 2022 года, когда Киев ввел против нее санкции из-за выступлений в России.



Глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Куек прошла «все необходимые проверки» и чиста перед Россией. Тем не менее он рекомендовал певице выполнить важное условие перед получением российского паспорта — откровенно заявить о своем отношении к спецоперации ВС РФ на Украине.



Глава ФПБК рекомендовал Ани Лорак занять пророссийскую позицию «во избежание дальнейших проблем». Он напомнил, что в России и без нее полно артистов, которые называют себя патриотами, однако любыми способами избегают высказываться об СВО, и привел в пример Диану Арбенину и Данилу Козловского.