Публичные высказывания юмориста и иноагента Максима Галкина в адрес правительства, государства и в отношении СВО могут перерасти в уголовный срок, с целью продемонстрировать, что «неприкасаемых нет», рассказал «Слову и Делу» юрист Юрий Капштык. При этом, по его словам, лишать российского гражданства мужа Аллы Пугачёвой не стоит, поскольку это будет иметь серьёзные международные последствия, причём не особо приятные для России.

Во-первых, для лишения гражданства как такового нет оснований. А во-вторых, за публичные высказывания в адрес и правительства государства, и действий правительства, в частности, в отношении СВО, могут привлечь за противоправительственную пропаганду. И это может перерасти в уголовный срок. У нас прецеденты уже есть, и если будет принято волевое решение привлечь к ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих репутацию правительства, то с точки зрения удовлетворения запросов общества показать, что неприкасаемых нет, это тоже вариант,пояснил Капштык.

При этом юрист отметил, что россияне, безусловно, имеют право на выражение мнения относительно артиста, однако каждый рассуждает исходя из своего мировоззрения, интеллекта, должности, образования и так далее. Он подчеркнул, что лишение российского гражданства Максима Галкина будет иметь серьёзные международные последствия для России.

В таком случае он приобретёт статус политического беженца, это даст шанс западной прессе раздуть полноценный скандал, что у нас зажимается свобода слова, унижается человеческое достоинство и так далее. А зачем? Разве мы со своими юродивыми не можем сами разобраться? Сор из избы не выносят. Это наше внутреннее дело, это наш гражданин, и мы должны внутри разбираться, — заключил Капштык.

1 ноября СМИ сообщили о получении израильского гражданства детьми Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Израильские корни по матери иноагента Максима Галкина помогли его жене тоже получить израильский паспорт.