«Неприкасаемых нет»: юрист заявил об угрозе уголовного срока для Галкина Юрист Капштык: юмористу Максиму Галкину может грозить уголовный срок за высказывания

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Публичные высказывания юмориста и иноагента Максима Галкина в адрес правительства, государства и в отношении СВО могут перерасти в уголовный срок, с целью продемонстрировать, что «неприкасаемых нет», рассказал «Слову и Делу» юрист Юрий Капштык. При этом, по его словам, лишать российского гражданства мужа Аллы Пугачёвой не стоит, поскольку это будет иметь серьёзные международные последствия, причём не особо приятные для России.

Во-первых, для лишения гражданства как такового нет оснований. А во-вторых, за публичные высказывания в адрес и правительства государства, и действий правительства, в частности, в отношении СВО, могут привлечь за противоправительственную пропаганду. И это может перерасти в уголовный срок. У нас прецеденты уже есть, и если будет принято волевое решение привлечь к ответственности за клевету и распространение сведений, порочащих репутацию правительства, то с точки зрения удовлетворения запросов общества показать, что неприкасаемых нет, это тоже вариант, — пояснил Капштык.

При этом юрист отметил, что россияне, безусловно, имеют право на выражение мнения относительно артиста, однако каждый рассуждает исходя из своего мировоззрения, интеллекта, должности, образования и так далее. Он подчеркнул, что лишение российского гражданства Максима Галкина будет иметь серьёзные международные последствия для России.

В таком случае он приобретёт статус политического беженца, это даст шанс западной прессе раздуть полноценный скандал, что у нас зажимается свобода слова, унижается человеческое достоинство и так далее. А зачем? Разве мы со своими юродивыми не можем сами разобраться? Сор из избы не выносят. Это наше внутреннее дело, это наш гражданин, и мы должны внутри разбираться, — заключил Капштык.

1 ноября СМИ сообщили о получении израильского гражданства детьми Аллы Пугачёвой и Максима Галкина. Израильские корни по матери иноагента Максима Галкина помогли его жене тоже получить израильский паспорт.