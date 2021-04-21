Неожиданные наследники Василия Шукшина объявились на ТВ-шоу в Москве

https://static.news.ru/photo/ded28c32-a2f5-11eb-a335-96000091f725_660.jpg Василий Шукшин Фото: Ministry of Culture Russia/via Globallookpress.com

Неожиданные и никому неизвестные наследники Василия Шукшина объявились в Москве и сразу заявили о себе на телешоу. Супруги Владимир и Вера Ковалёвы больше 10 лет ухаживали за первой и единственной законной женой писателя Марией Шумской.

В итоге престарелая жена актёра написала на Ковалёвых доверенность, согласно которой всё имущество Василия Шукшина достаётся им. Дело в том, что Василий Шукшин, создавая семью с Лидией Федосеевой, так и не развёлся с первой женой.

Доверенность опекуны Шумской предъявили в программе «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» , чем привели в большое недоумение гостей и экспертов студии. Супругов сразу заподозрили в желании нажиться на пустом месте, а у некоторых даже мелькнула мысль, что они «помогли» уйти на тот свет законной жене писателя.

Вы вообще кто такие?! Чего вы хотите? — вопрошала у героев программы Яна Поплавская.

Актриса даже встала на сторону внучки Федосеевой-Шукшиной Ани, которая также появилась в студии, чтобы выяснить отношения с внезапными наследниками своего деда.

В ходе программы выяснились нелицеприятные факты из жизни главы семейства. Оказалось, что он дважды сидел за кражу и поножовщину. К тому же, Владимир Ковалёв умудрился рассориться со своими родственниками и даже в молодости поднимал руку на родителей.

Эксперты буквально набросились на новых наследников писателя, которые в конце программы уже отказывались от всего и только твердили, что приехали почтить память бывшей учительницы, которая умерла 7 января этого года. А собственное журналистское расследование, проведённое сотрудниками телеканала, показало, что доверенностью на наследство Шукшина опекуны его законной жены всего лишь хотели улучшить свои жилищные условия: например, хотя бы провести туалет в дом, где они обитали втроём с Шумской.

Как сообщалось ранее, прокуратура Республики Алтай начала проверку сообщений о некачественном оказании медицинской помощи Марии Шумской — первой жене актёра, режиссёра и писателя Василия Шукшина. Алтайские СМИ сообщали, что опекун Шумской неоднократно вызывал к ней врачей, однако медики якобы отказывались госпитализировать её, ссылаясь на возраст больной и переполненность больниц.