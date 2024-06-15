«Неожиданно и привлекательно»: названа лучшая роль Жанны Фриске в кино Музкритик Бабичев: Фриске очень очаровательно сыграла вампиршу в «Дозоре»

Фото: Первый канал/ИТАР-ТАСС

Певица и актриса Жанна Фриске в роли Алисы в кадре из фильма «Дневной Дозор»

Певица Жанна Фриске очень очаровательно сыграла вампиршу в «Дозоре», заявил в беседе с NEWS.ru музкритик Евгений Бабичев. По его словам, звезда хорошо реализовалась не только как певица, но и как актриса.

Хорошо, что Фриске реализовалась как актриса. Это дополнительное амплуа, которое помогает, особенно если получается. Приписка к статусу, к титру — актриса, не только певица, это добавляет веса, статуса. Особенно ее роль в «Ночном Дозоре» — достаточно неожиданно и привлекательно — очаровательная вампирша, — отметил Бабичев.

Также он отметил, что Фриске запомнилась как исполнительница бронебойных летних хитов. Он рассказал, что Фриске хотела дарить позитив и не грузила слушателей проблемами и слезами. По словам критика, такие песни Фриске, как «Где-то лето», «А на море белый песок», «Малинки», ассоциируются у него с летним бризом, ветром с моря, пляжами и путешествиями.

До этого отец певицы Владимир Фриске рассказал, что не ожидал победы дочери в номинации «Легенда российской поп-музыки» на премии МУЗ-ТВ. Увидев лицо Жанны на экране, он очень расстроился, так, что заболело сердце. Мужчина с трудом сдерживал волнение, но выразил благодарность организаторам шоу за то, что через 10 лет после смерти они все еще помнят о его ребенке.