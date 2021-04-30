«Необъективно»: Юсиф Эйвазов отчитал жюри за то, что выгнали Носорога

https://static.news.ru/photo/24fd2716-ab85-11eb-a4b4-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Азербайджанский оперный певец Юсиф Эйвазов дал нагоняй жюри шоу «Маска» на НТВ за то, что они выгнали лучшего, по его мнению, артиста — Кирилла Туриченко, Носорога.

Он признался, что в тот день плакал вместе с артистом, а потом «до трёх часов ночи не мог спать».

Я таких эмоций никогда не испытывал. Благодаря этому проекту я открыл для себя невероятных артистов. Носорог, это было просто на разрыв, — обратился Юсиф к сидящему в зале Туриченко.

Эйвазов поблагодарил жюри за справедливое отношение ко всем участникам, «кроме того дня, когда выгнали Носорога».

Это было неправильно, это было необъективно, позвольте мне сказать, вы разорвали нашу душу, потому что это невероятно было, — добавил артист.

Ранее NEWS.ru писал, что в воскресенье, 2 мая, прошёл финал шоу «Маска» на НТВ. Оставшиеся четыре участника исполнили последние песни и, наконец, начали снимать свои маски. В итоге на сцене осталось всего два персонажа — Лама и Крокодил. В итоге было принято решение объявить победителем шоу Крокодила, а маску снять с Ламы.