«Немножко Шер»: Лисовец прокомментировал образ Киркорова в лосинах Стилист Лисовец сравнил Киркорова в лосинах с популярной американской певицей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Влад Лисовец

Стилист Влад Лисовец сравнил появившегося на концерте в Алма-Ате Киркорова в капроновом логнсливе и лосинах с популярной американской певицей. Он отметил, что певец в своем нашумевшем образе был «немножко Шер», пишет издание «Дни.ру».

По мнению знатока моды, Филипп Киркоров может «позволить себе все».

Это человек, который имеет право на такие поступки и образы. Он — состоявшийся артист. Главное, чтобы российская аудитория не обвиняла его, не искала в этом какой-то нарочитый скандал, — высказал свое мнение Лисовец.

Стилист отметил, что у артиста хорошая фигура и он хорошо выглядит для своего возраста.

Если мне заплатить, то я еще и не так могу выйти к людям, — посмеялся в ответ на вопрос, мог ли бы он сам показаться на публике в таком смелом образе, Лисовец.

Ранее руководитель благотворительного фонда «Добро и дело» Анна Артемьева заявила, что приветствовала бы решение певца Филиппа Киркорова продать лосины и перья, чтобы на вырученные деньги купить «тушенку людям или бронежилеты военнослужащим». Артемьева указала, что ряд российских артистов «тоннами покупают и переправляют гуманитарку мирному населению и военнослужащим, находящимся на присоединенных территориях».