«Немножечко русской души»: Боня призвала пожалеть сидящую в СИЗО Блиновскую Боня призвала поддержать попавшую в СИЗО блогера Блиновскую

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виктория Боня

Блогер и телеведущая Виктория Боня на странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) призвала быть добрее к заключенной в СИЗО № 6 блогеру и предпринимателю Елене Блиновской, которую наказали за неоднократное нарушение условий домашнего ареста. По словам Бони, россиянам следует проявить больше «единства», ведь каждый может «оступиться».

Нам немножечко не хватает сострадания, тепла и единства. Да, человек нарушил правила домашнего ареста, да, сейчас принято решение оставить ее в СИЗО. Окей. Но мы же люди, каждый может ошибиться, оступиться в жизни. Именно наши ошибки нас учат, делают нас лучше. Вот правда, немножечко этой доброй, щедрой русской души! Все, что мы можем сейчас, это быть едиными, поддерживать друг друга, а не танцевать на чужих костях, — высказалась Боня.

Ранее Замоскворецкий районный суд города Москвы отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца. Об ужесточении меры пресечения ходатайствовало следствие, поскольку блогер неоднократно нарушала условия домашнего ареста. Под стражу ее взяли сразу после заседания суда.

До этого стало известно, что Следственный комитет России предъявил Блиновской два новых обвинения в неправомерном обороте средств платежей группой лиц по предварительному сговору. Блогеру грозит до 16 лет лишения свободы. Сама Блиновская вину не признает. Отмечается также, что ее долг перед ФНС вырос с 918 млн рублей до 1,49 млрд.