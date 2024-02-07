Стало известно о романе Смольянинова с женой солиста «Премьер-министра» «НеМалахов»: Смольянинова заподозрили в романе женой музыканта Ланского

Фото: Татьяна Дорогутина/ТАСС

Артур Смольянинов

Telegram-канал «НеМалахов» сообщает, что актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) завязал романтические отношения со своим пиар-директором и женой музыканта Дмитрия Ланского Екатериной Сапожниковой. По данным канала, на это указывают фотографии, разлетевшиеся в Сети.

Как указал «НеМалахов», сведений о разрыве отношений или официальном разводе Сапожниковой и Ланского нет. По информации канала, последний получил популярность как солист группы «Премьер-министр» и первый супруг певицы Юлии Началовой. «НеМалахов» пишет, что от Ланского у новой возлюбленной Смольянинова есть сын и дочь.

Также, отметил канал, Смольянинов находится в Латвии. «НеМалахов» пишет, что семья Ланского обосновалась там же.

Смольянинов с 2013 по 2021 год состоял в браке с актрисой Дарьей Мельниковой. У пары родились два сына.

Ранее Смольянинов рассказал в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, которые поговорили с ним от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака, что хотел бы получить украинское гражданство. По словам актера, это стало бы для него идеальным поворотом событий. Смольянинов уточнил, что ему было бы лучше получить украинский паспорт без огласки, потому что в России у него осталась семья.

Комментируя заявления актера, первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов отметил, что Смольянинову стоит беспокоиться не за себя или близких, а за свои доходы. По его мнению, нововведения в законодательстве могут отразиться на финансовом положении артиста.