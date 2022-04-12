«Нельзя бросать мать»: продюсер Фадеев пристыдил уехавших из России звёзд

Музыкальный продюсер Максим Фадеев решил ответить на заявление лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича, назвавшего критику в адрес уехавших из России на фоне спецоперации на Украине звёзд «тявканьем». Фадеев не согласился с Макаревичем в том, что «Россия — это они (покинувшие страну знаменитости), а не вы». Продюсер рассказал в Telegram, что для него «родина — это мать, которую нельзя бросать, какая бы она ни была».

Отец меня учил всегда, что родина и мама — это одно и то же. Это равно. Какая бы мать ни была. Матери бывают всякими — и злыми, и добрыми, и пьяницами. Но разве можно бросить свою мать в трудную минуту и идти искать себе более здоровую, красивую, молодую мать? Это та же самая параллель, как уезжать, бросая родину, — выразил мнение Фадеев.

Продюсер допустил, что «бросать родину — нормально для сегодняшнего мира», но отметил, что его «учили иначе». Макс Фадеев напомнил, что мать, как и родину, не выбирают.

Здесь мы родились, здесь нам и умирать, — заключил продюсер.

Накануне близкий друг телеведущего Ивана Урганта выступил в защиту артиста и заявил NEWS.ru, что шоумен «остаётся в России», призвав «прекратить травлю». По его мнению, распуская слухи об эмиграции Урганта в Израиль, «кто-то безнаказанно врёт и оскорбляет Ивана, вероятно, за деньги». Информацию о планах ведущего навсегда покинуть страну он назвал клеветой и высказался за ужесточение ответственности за распространение ложных сведений, порочащих честь и достоинство.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщили, что Иван Ургант в экстренном порядке продаёт свою элитную недвижимость в России и ведёт переговоры о возможной покупке жилья в Израиле или в Грузии.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что телеведущий Иван Ургант является большим патриотом России. Он призвал не клеветать на людей и не записывать их в пятую колонну.