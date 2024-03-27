«Нельзя бояться»: группа 5sta Family о теракте в «Крокус Сити Холле» Группа 5sta Family призвала людей объединяться после теракта в «Крокусе»

Фото: NEWS.ru

Группа 5sta Family

В тяжелые времена необходимо объединяться, так как вместе любая беда кажется решаемой, заявил участник группы 5sta Family Валерий Ефремов на мемориальном концерте «Музыкальный марафон поддержки от звезд Русского Радио». Говоря о теракте в «Крокус Сити Холле», он призвал граждан не бояться, передает корреспондент NEWS.ru.

Во-первых, в такие времена, когда происходят такие трагические события, в первую очередь, нельзя бояться. Можно как-то коммуницировать, находить единомышленников, обмениваться мнениями, но очень часто бывает, что вместе справляться с такими переживаниями проще, — заявил Ефремов.

Он отметил, что страна оказалась готова к потрясениям подобного рода. Исполнитель пояснил, что был в хорошем смысле шокирован, когда увидел, сколько людей выступили с благотворительной инициативой и сколько человек сдали донорскую кровь.

Поэтому, когда мы вместе, любая беда нам кажется решаемой. Очень важно говорить об этом и доносить до других людей, что нам не все равно, — резюмировал он.

Его коллега по сцене, другая участница коллектива Ольга Засульская также высказалась о роли музыки в переживании трагедий. По ее словам, она умеет залечивать раны.

Когда ты слушаешь музыку, ты погружаешься в нее, проникаешься текстом, слышишь эти восхитительные ноты. То есть музыка может явно влиять на настроение. И когда ты находишься в плохом состоянии — тебе тревожно или грустно — музыка способна залечить раны, — сказала она.

Кроме того, комик и певец Александр Ревва в студии «Русского Радио» призвал россиян сплотиться после трагедии в «Крокус Сити Холле». Он также отметил, что музыка во все времена оказывала исцеляющее действие на душу человека.