«Нелюдь и мерзавка»: Назаров предложил «плюнуть в лицо» Максаковой Юрий Назаров осудил Марию Максакову за поддержку ВСУ в Белгородской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Мария Максакова

Народный артист Российской Федерации Юрий Назаров резко высказался о действиях оперной певицы и экс-депутата Госдумы Марии Максаковой, назвав ее мерзавкой в беседе с журналистами портала «Актуальные новости». На критику артиста сподвигла поддержка действий украинской армии в Белгородской области со стороны Максаковой.

Нелюдь и мерзавка, вот что я бы ей в лицо сказал. Таким в лицо плевать надо. Слава богу, что спецоперация, как лакмус, выявила всех этих сволочей, - произнес Назаров .

Артист также припомнил мать Максаковой Людмилу. Он подчеркнул, что общается с Максаковой-старшей, при этом не знает ее истинного отношения к действиям дочери. По мнению Назарова, родитель должен испытать ужас, осознав, «какое чудовище он вырастил».

Мария Максакова уехала в Киев в 2017 году. Тогда ее уволили из Академии музыки имени Гнесиных и исключили из партии «Единая Россия» в связи с нарушением законодательства о политических партиях. Речь идет о сокрытии двойного гражданства в предвыборных документах в 2011 и 2016 годах, а также о нарушении партийного устава.

После отъезда на Украину мать Марии Людмила Максакова отказалась от общения с дочерью, восприняв поступок певицы как предательство. В феврале 2022 года экс-депутат жаловалась, что мать не интересуется ее жизнью.