Риелтор объяснил, почему Пресняков не может продать дачу Пугачевой Риелтор Самойлов: дача Пугачевой на Истре — неликвидный объект

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита Пресняков

Трехэтажный коттедж певицы Аллы Пугачевой на Истре является неликвидным объектом, именно поэтому ее внук Никита Пресняков не может продать его второй год и неизвестно, сколько еще будет продавать, объяснил NEWS.ru вице-президент Российской гильдии риелторов Олег Самойлов. Он добавил, что родственник артистки выбрал неверную стратегию продажи.

Дом очень большой для нынешних времен. Конечно, в 90-х, когда был разгул бешеных денег, он мог считаться и маленьким. Но это дорого содержать и обслуживать. Чиновники, которые любили подобные дома, попридержали уши с учетом внутриполитической ситуации, бизнесмены предпочитают не вкладывать средства в подобные объекты, — сказал Самойлов.

По словам риелтора, у дачи Пугачевой как продаваемого объекта недвижимости есть и плюс — это личные выход к водохранилищу и причал. Самойлов полагает, что внук Примадонны выбрал неверную стратегию: он поручил продажу дачи разным специалистам, поэтому в базе недвижимости появилось сразу несколько объявлений, в которых фигурируют разные цены. В одном дача продается за 136 млн рублей, в другом — за 125.

Такие дома нельзя отдавать продавать неограниченному кругу риелторов. Это серьезный проект, все, что там есть, на любителя, и поэтому он требует выстраивания целой маркетинговой компании и руководить этим должен один, — отметил специалист.

Ранее стало известно, что Никита Пресняков добавил в объявление о продажи дачи на Истре своей бабушки Аллы Пугачевой опцию аренды. Уточняется, что аренда доступна только на длительный срок. Певица и члены ее семьи давно не живут в загородном доме в Солнечногорском районе, участок зарос бурьяном и диким виноградом.