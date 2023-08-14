«Некрасиво быть таким подлизой»: Вайкуле высказалась о поэте Резнике Лайма Вайкуле раскритиковала Илью Резника за песни для Путина

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле высказалась о позиции российского поэта-песенника Ильи Резника, который, по ее словам, посвящает песни президенту РФ Владимиру Путину. В Youtube-шоу «И грянул Грэм» исполнительница назвала экс-коллегу подлизой и сообщила, что ей противно от того, что он делает. Вайкуле также добавила, что в свое время она стала популярной благодаря песням и поддержке Резника.

Все, кто сегодня занимаются вот этим. Фу, как противно... Даже в детском саду я знала, что нельзя подлизываться... Но сегодня, взрослому человеку писать песни о Путине... Я не знаю, мне кажется, это слишком. Некрасиво быть таким подлизой открытым. Надо все же достоинство иметь, — сообщила Вайкуле.

Также певица отметила, что после начала СВО перестала общаться с российским композитором Игорем Крутым. По ее словам, решение прервать отношения принял он, а она не стала «навязываться».

Игорь придумал себе роль. Сам сделал, сам обиделся, все сам. Когда у него это пройдет или он осознает, что вообще произошло, все может измениться... — сказала исполнительница.

Ранее Вайкуле назвала россиян рабами, невеждами и противными людьми, «которым нельзя давать слова». Таким образом исполнительница отреагировала на критические комментарии поклонников в свой адрес после музыкального фестиваля «Рандеву» в Юрмале. По словам Вайкуле, она не обращает внимания на негативные сообщения жителей России и не хочет тратить свое время на мысли о тех, кто пишет ей гадости.