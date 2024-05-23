«Некомфортно немножко»: Безрукова о поездках в метро Безрукова рассказала, что часто пользуется метро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ирина Безрукова

Российская актриса Ирина Безрукова на светской премьере нового оригинального проекта KION «Клиника счастья. Реалити» рассказала, что два дня назад пользовалась метро. В комментарии NEWS.ru артистка уточнила, что старается избегать в метрополитене часа пик, так как ей «некомфортно немножко».

Была в метро два дня назад. Я когда опаздываю или когда есть дела, я надеваю очки, спортивный костюм, кроссовки и спокойно могу перемещаться в метро. Стараюсь избегать часа пик, потому что некомфортно немножко, — уточнила Безрукова.

Актриса добавила, что старается в метро ни с кем не разговаривать, так как по голосу ее сразу же узнают. Обычно, продолжила Безрукова, она слушает что-нибудь в наушниках, заходит в вагон последней и встает лицом к дверям. По словам артистки, так она может спокойно добраться до нужной станции.

Безрукова также рассказала, что не прибегает к помощи психологов. Она объяснила, что сильным личностям, способным анализировать свои и чужие действия, такие специалисты не нужны. Кроме того, по ее словам, всю жизнь обращаться к психологам не имеет смысла, поскольку это говорит о бесполезности такой помощи. Вместе с тем Безрукова допустила, что экспертное мнение со стороны может поддержать в стрессовой ситуации.