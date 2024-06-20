«Некогда было осознавать»: Zivert поделилась опытом звездной болезни Zivert: огромный рабочий ритм не давал отвлекаться на звездную болезнь

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Zivert

Огромный ритм работы не давал времени на осознание наличия какой-либо звездной болезни, рассказала NEWS.ru певица Zivert на фестивале Best Music Fest. По ее словам, сейчас она находится на этапе «заземления».

Я кстати сейчас нахожусь на этапе «заземления» максимального, чему очень рада на самом деле. <...> Честно говоря, с того момента как началась слава, настолько был сильный, огромный ритм работы, что я только сейчас, взяв полугодовую передышку смогла отлететь, посмотреть на все происходящее за последние несколько лет моей жизни со стороны, — обратила внимание исполнительница.

Как отметила артистка, ей сложно было понять, когда пришла известность, потому что все время была работа. Единственным моментом Zivert назвала сильный ажиотаж на покупку вещей при первых крупных гонорарах.

Может быть, когда появились первые крупные деньги, у меня был сильный ажиотаж на покупку вещей, потому что я «шмоточница» и мне нужно было покупать все, несмотря на чеки. Я об этом мечтала. <...> Только если вот в этом. Сейчас я все эти вещи разгребаю, думаю куда их продать и кому отдать, — подчеркнула она.

Ранее Zivert опровергла информацию о беременности. Артистка пояснила подписчикам, что просто переела, из-за чего ее живот немного округлился. Исполнительница призвала фанатов поздравить ее исключительно с хорошим аппетитом.