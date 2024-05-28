«Некачественная пародия»: Никас Сафронов о купленной Киркоровым картине Никас Сафронов назвал купленную Киркоровым картину некачественной пародией

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никас Сафронов

Народный художник России Никас Сафронов в беседе с NEWS.ru заявил, что в купленной певцом Филиппом Киркоровым картине видно не очень качественную пародию на американского художника Джорджо Кондо, который делает обложки для мировых звезд. По его мнению, бессмысленно обсуждать покупку картин теми людьми, которые никогда не имели отношения к высокому современному искусству.

Джорджо Кондо делает это филигранно, достаточно качественно и с высоким вкусом. Но поскольку у наших артистов, к сожалению, нет возможности приобретать работы художников с такими именами, а они пытаются быть в тренде, и покупают то, что есть на рынке. И часто это работы не самого высокого качества, — отметил Сафронов.

Художник заявил, что необходимо продвигать отечественных художников, которые имеют свой неповторимый почерк и авторский стиль. Он сообщил, что был в восторге от уличной работы Иосифа Бродского, которую он увидел в Петербурге.

Когда мы берем не иллюзию, а подделку и дальше обсуждаем, что ее купил какой-то артист по причинам бедности, это печально. Печально, что рынок сегодня в такой стагнации, — сказал Сафронов.

Ранее Киркоров рассказал, что приобрел у дзержинского художника картину «Король земли». Произведение искусства народный артист поместил в театральной зоне в своем особняке. Он также опубликовал фото купленной картины, но не озвучил сумму покупки.

Пожарный и граффитист из Дзержинска Илья Спич (настоящее имя — Илья Спиченков) в разговоре с NEWS.ru рассказал, что продажа картины Киркорову повысила интерес к его творчеству. Он также добавил, что артист впервые приобрел его работу.