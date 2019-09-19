https://static.news.ru/photo/e7f4f7a2-db17-11e9-8da2-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актриса Анастасия Заворотнюк отказалась от лечения рака мозга в государственной клинике, отдав предпочтение частной больнице, из-за врачей, а также условий пребывания. Таким образом руководитель отделения в НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Николай Коновалов объяснил выбор артистки.

По сути это хорошая гостиница, — считает врач.

Он подчеркнул, что их специалисты опытнее, чем работники госучреждений.

Я не критикую эту клинику, но сравнивать наш уровень нейрохирургии и их — просто нелепо, они вам сами это подтвердят, — подытожил Коновалов в интервью « КП ».

Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появились 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Как писал News.ru, Заворотнюк получает бесплатную медицинскую помощь в одной из лучших частных больниц Москвы благодаря помощи друзей.