Неизвестные лишили Лисовца европейского уюта в центре Москвы

Эксперт моды Владислав Лисовец лишился европейского уюта в центре Москвы. Он рассказал «360», что неизвестные люди пригнали технику и уничтожили высаженную им рядом с его домом зелень. Чем не угодили этим людям кадки, ведущий не понял.

Я уже 15 лет живу в центре Москвы, и мне всегда не хватало европейского уюта. Поэтому пять лет назад с разрешения соседей было принято решение мной, что мы поставим кадки возле дома, где я живу, с зеленью, — рассказал Лисовец.

По его словам, все отнеслись к этому очень хорошо и кадки по его инициативе установили. Позже ведущий решил продлить зелень от дома до своего маленького кафе. При этом, как отмечает он, проходу это никак не мешало, а значит, ничего криминального в его действиях нет. Несмотря на это, откуда-то появились предписания о том, чтобы убрать зелень. Лисовец уверен, что с ним и его соседями обошлись как минимум несправедливо и грубо.

Я не понимаю, в чём проблема. В том, что мы иногда выносим стулья, в том, что у нас стоят кадки, что мы можем сидеть возле дома с мамой и друзьями, пить кофе и общаться? — посетовал эксперт моды.

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