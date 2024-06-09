«Нехорошие вещи»: Распутина в шоке от того, чем хотела зарабатывать ее дочь Маша Распутина: дочь хотела зарабатывать на жизнь «нехорошим занятием»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маша Распутина

В эфире программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым 60-летняя Маша Распутина призналась, что была в шоке, узнав, чем хочет заниматься ее младшая дочь Маша. Артистка даже постеснялась произносить это вслух. По словам звезды 90-х, 23-летняя девушка пока не нашла себя и находится в «поиске утраченного».

То, что нравилось ей, было неприемлемо для меня. Я об этом даже слышать не хотела. Нехорошие вещи. Я вообще обалдела, я думала: как дочь может такие вещи говорить? — призналась Распутина.

Певица добавила, что не может найти с Машей общий язык, но надежды наладить отношения не теряет. Дочь Марию певица родила от продюсера Виктора Захарова. Также у Распутиной есть дочь Лида. Она появилась на свет в 1985 году от Владимира Ермакова.

С Захаровым артистка уже 24 года, однако в ЗАГС не торопится. Распутина призналась, что замуж хотела раньше, но возлюбленный был женат, а развелся официально только в прошлом году. Сейчас бизнесмен хочет оформить брак с певицей, но она категорически против.

Ранее Распутина на программе «НЕОПРА, блин!» сообщила, что возобновляет свою концертную деятельность. Также вернуться намерена и Лада Дэнс. Она даже открыла новую компанию, которая будет заниматься исполнительским искусством и изданием песен.