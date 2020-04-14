Недвижимость Киркорова и Орбакайте в США подешевела из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/fa41f9ae-7e1a-11ea-95e7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Промоутер Сергей Лавров сообщил о значительных финансовых потерях звёзд на заграничной недвижимости из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Эксперт отметил, что звёзды не могут посещать свою недвижимость за границей, при этом недвижимость требует больших расходов.

Он привёл в пример виллу певца Филиппа Киркорова и трёхкомнатные апартаменты певицы Кристины Орбакайте. За год недвижимость Филиппа Киркорова подешевела на $1,8 млн, отметил Сергей Лавров.

Сейчас заработка нет, содержать заграничную недвижимость очень дорого. Если при этом ты не заплатишь ежегодный налог, то твоя квартира или дом могут быть арестованы. Плюс Киркорову ещё надо начислить зарплату людям, которые приглядывают за домом. И, конечно, никто не отменял «коммуналку», — привели слова промоутера в газете «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что апартаменты Кристины Орбакайте обходятся певице в $53 тысячи в год, на содержание виллы Филиппа Киркорова уходит около $93 тысяч, а вилла певца Валерия Леонтьева требует около $70 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что артистка Елена Воробей решила выставить на продажу двухуровневую дачу в Черногории. Она призналась, что лишилась дохода из-за пандемии. Художник Никас Сафронов также выставил на продажу несколько своих квартир в Турции. Он отметил, что стоимость турецкой недвижимости упала и выгоднее владеть недвижимостью в России.