«Недолюбленная»: психолог назвала причину странного поведения Бузовой

https://static.news.ru/photo/e126e2bc-b236-11eb-8eae-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: facebook.com/buzovaolga

Клинический психолог Юлия Баранова в интервью «Собеседнику» назвала причину поведения певицы Ольги Бузовой в больнице, которое многим поклонникам показалось странным.

По словам специалиста, звезда очень любит манипулировать своей слабостью и выглядеть жертвой, чтобы привлечь внимание.

Действительно, слабость есть, но всё это больше похоже на симуляцию и усиление состояния для жалости. Напрашивается вывод, что она недолюбленная в детстве и очень нуждается в этом. Ей недостаточно просто фанатов, она хочет от них ещё и любовь в виде жалости, — рассказала Баранова.

Она считает, что из-за этого комплекса Бузова, которая уже добилась славы, продолжает всеми силами пытаться привлечь к себе внимание, придумывая всё новые проблемы.

Ранее Бузова рассказала поклонникам, как её положили в больницу и кто на самом деле об этом знал. Телеведущая с гневом обратилась к тем, кто считал её госпитализацию постановкой ради хайпа. Она показывала перевязанные бинтами ноги, катетер в вене для введения лекарств.