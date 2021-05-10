«Недолюбленная»: психолог назвала причину странного поведения Бузовой

Клинический психолог Юлия Баранова в интервью «Собеседнику» назвала причину поведения певицы Ольги Бузовой в больнице, которое многим поклонникам показалось странным.
По словам специалиста, звезда очень любит манипулировать своей слабостью и выглядеть жертвой, чтобы привлечь внимание.
Действительно, слабость есть, но всё это больше похоже на симуляцию и усиление состояния для жалости. Напрашивается вывод, что она недолюбленная в детстве и очень нуждается в этом. Ей недостаточно просто фанатов, она хочет от них ещё и любовь в виде жалости, — рассказала Баранова.
Она считает, что из-за этого комплекса Бузова, которая уже добилась славы, продолжает всеми силами пытаться привлечь к себе внимание, придумывая всё новые проблемы.
Ранее Бузова рассказала поклонникам, как её положили в больницу и кто на самом деле об этом знал. Телеведущая с гневом обратилась к тем, кто считал её госпитализацию постановкой ради хайпа. Она показывала перевязанные бинтами ноги, катетер в вене для введения лекарств.
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