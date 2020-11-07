«Недавно проколола нос»: дочь Глюкозы продолжила эксперименты со внешностью

https://static.news.ru/photo/18dc4e86-20dd-11eb-9066-fa163e074e61_660.jpg Глюкоза с дочерью Лидией Фото: glukozamusic/instagram.com

Старшая дочь певицы Глюкозы (Натальи Ионовой) Лидия Чистякова недавно побрилась налысо, шокировав консервативных членов семьи и подписчиков в соцсетях. Артистка рассказала, что дочь на этом не остановилась и продолжила экспериментировать со внешностью.

Глюкоза дала интервью «АиФ». Отвечая на вопрос, помогают ли ей дочери с выбором одежды, певица заявила, что «старшая уже вся в моде». Лидия сама создаёт модные аксессуары, например, браслеты.

А недавно проколола нос. Хорошо, что татуировки пока не набила. Младшая дочь пока ещё по классике, хотя смотрит на старшую сестру и иногда просит то пряди волос подкрасить, то ещё чего, — поделилась Наталья Ионова.

Глюкоза отметила, что младшей дочери Вере радикально изменять внешний вид пока не разрешает. 9-летняя девочка ходит в гимназию со строгими требованиями к стилю. 13-летняя Лидия учится в творческой школе. В её учебном заведении разные формы самовыражения только приветствуются педагогами.

Как передавал NEWS.ru, Глюкоза призналась, что не обижается на критику её откровенных образов. При этом певица отметила, что любит, когда близкие люди делают комплименты её внешности.