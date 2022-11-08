«Нечем заняться?»: Некоглай вновь обратился к Мизулиной Некоглай заявил, что не будет писать заявление на Мизулину в ответ на ее оскорбления

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Николай Лебедев, известный под псевдонимом Некоглай, вновь обратился к главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной, напомнив ей об административной ответственности за оскорбления. Тиктокер заверил, что он не будет писать на нее заявление в суд, тем самым «поступит мудро». Блогер усомнился в том, что член Общественной палаты РФ занимается тем, чем нужно.

Естественно, я не буду писать на нее заявление по факту нарушения Административного кодекса, я поступлю мудро. Екатерина, вам что, настолько нечем заняться, что вы просматриваете TikTok-ролики блогеров, ищите там дискредитацию и подаете на них запросы в МВД и Генпрокуратуру? Я считаю, что вы слегка занимаетесь не теми делами, — отметил Некоглай.

При этом он уличил Мизулину в клевете. Глава Лиги безопасного интернета ранее сообщила, что тиктокер «трусливо» удалил ролик с пародией на солдата ВС РФ из своего TikTok-аккаунта. Однако видео до сих пор находится в открытом доступе.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал видео с украинского беспилотника, обнаружившего в окопе российского военного. На кадрах видно, как солдат Вооруженных сил России дважды отбросил прилетающие к нему гранаты ВСУ. Позже «Московский Комсомолец» сообщил, что российский солдат, который дважды отбился от атаки украинского дрона, выжил. В Минобороны России данную информацию не прокомментировали.