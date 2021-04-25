«Нечем привлечь внимание»: Зудина оценила слова Прокловой об изнасиловании

https://static.news.ru/photo/60373db8-a69d-11eb-b3f5-96000091f725_660.jpg Марина Зудина Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса Марина Зудина отреагировала на интервью Елены Прокловой, заявившей, что стала жертвой изнасилования в юности. Часть аудитории предположила, что это мог совершить покойный Олег Табаков, роман с которым приписывают Прокловой. Зудина — вдова артиста — отметила, что ей «стыдно за пожилую женщину, которой нечем привлечь внимание».

Пусть Господь простит её (Елену Проклову. — NEWS.ru), — ответила Зудина на один из комментариев под постом, в котором она поздравляла подписчиков с Вербным воскресеньем.

Через несколько часов Зудина закрыла комментарии под публикацией. Накануне актриса Яна Поплавская возмутилась, что Елена Проклова в публичном формате решилась раскрыть историю своего соблазнения. На своей странице в Instagram артистка заявила, что такие откровения можно делать только врачу или духовнику.

Из-за пережитого Проклова якобы до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию артистка, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала.

Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Ранее актёр Станислав Садальский в присущей ему ироничной манере высмеял рассказ Прокловой об изнасиловании. Он напомнил анекдот, в котором сравнил актрису с кричащей на Красной площади бабкой.