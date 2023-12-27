«Нечеловеческое шоу уродов»: Поплавская сравнила Ивлееву с проституткой Поплавская заявила, что гости «голой» вечеринки Ивлеевой не любят Россию

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Актриса Яна Поплавская в своем Telegram-канале назвала «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой нечеловеческим шоу уродов. Звезда «Красной Шапочки» сравнила Ивлееву с проституткой, оправдывающейся перед полицейским, а ее раскаяние — повторением роли из сериала «Монастырь». Поплавская также отметила, что скандальная вечеринка Ивлеевой прошла во время Рождественского поста, который важен для православных россиян.

Устроить трэш и угар, потом на коленях умолять: простите, отпустите! Изображает верующую православную. Такое любят проститутки — полицейский спрашивает: «Почему проституцией занимаетесь?» А она плачет: «Мать больная, дети голодают, паспорт отобрали, заставили... простите, больше не буду!» Им нужен второй шанс, чтобы и дальше трясти своими шмотками и брюликами. А нам зачем это нечеловеческое шоу уродов, если они не любят Россию, не любят народ? — возмутилась Поплавская.

Актриса также подчеркнула, что большинство представителей шоу-бизнеса — потребители, для которых важны «„Майбахи“, пентхаусы, бриллианты». По мнению Поплавской, артисты «жируют», пока гибнут и калечатся солдаты на СВО, «плачут матери, жены и дети».

Это потребители — челюсти и желудок. Пелевинские оранусы. Живут только двумя процессами: пожирания и испражения. Пожирают наши деньги и испражняются нам в голову. Хватит, не надо! — заявила актриса.

Ранее Поплавская сообщила, что Ивлееву вынудили извиниться за «голую» вечеринку. По ее мнению, телеведущую заставили попросить прощения, а словами о благотворительности девушка хотела «откупиться».

Поплавская добавила, что вечеринка прошла в то время, когда в Авдеевке, Артемовске, на Харьковском и Запорожском направлениях и в других точках СВО российские бойцы удерживают линию фронта, мирные жители ДНР и приграничных регионов страдают от обстрелов ВСУ. Однако, отметила актриса, «все это мелочи, главное — не мешать людям отдыхать».