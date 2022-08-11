«Нечего ей делать у нас дома»: Пригожин поддержал запрет на въезд Вайкуле Иосиф Пригожин пристыдил Вайкуле за выходку с украинским флагом на концерте

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иосиф Пригожин

Иосиф Пригожин жёстко высказался в адрес Лаймы Вайкуле, развернувшей на сцене в Латвии украинский флаг во время выступления. Продюсер напомнил ей, что она много лет гастролировала по России и зарабатывала миллионы, пишет «Газета.RU».

Пригожин считает, что певица просто плюёт в колодец, из которого всё это время пила, и ему меньше всего нравится, что так поступают с его страной. Продюсер уверен, что такого рода звёзды, ведущие агрессивные действия против россиян, должны быть запрещены в России, тем более, что наших артистов за границу не пускают. Запретить въезд певице в Россию уже предложил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов, с чем продюсер полностью согласен.

Латвия запретила «Новую волну», Латвия запретила многих русских артистов, на костях новой волны сделали фестиваль «Рандеву». Разве это справедливо? Вообще Вайкуле всегда была вне политики. Меня поражает её активное участие сегодня, понимаете, то ли ей пиара не хватает, то ли ей хочется похайповать на теме, — возмущён Пригожин.

На самом деле, объясняет российский деятель культуры, это большое горе. Что же касается Вайкуле, то все свои деньги она заработала не в Америке, а в России.

Если вы сегодня выступаете против страны и считаете каждого гражданина агрессором, то вам нечего делать в нашей стране. Понимаете, они плюют в колодец, из которого пили. Они переходят все мыслимые и немыслимые границы, поэтому нечего им делать у нас дома, — убеждён Пригожин.

Продюсер считает, что в нынешних условиях нужно оперировать фактами, а не апеллировать к эмоциям и сеять панику и ужас. Такие артисты не могут защитить ни себя, ни кого-то другого и поступают бессовестно. Тем более, что там, в Латвии, такого рода исполнители разговаривают с коллегами на русском, а не на латышском.

Это из Латвии огромное количество людей выехало работать за рубежом. Это в Латвии не нашлось латышам места, чтобы они там работали и процветали. О чем вы говорите? Вам самим не стыдно, хочется сказать, вы взрослые артисты. Вы встаньте на позицию логики, на позицию реальных вещей, а не продолжайте борьбу со страной нашей, — резюмировал Пригожин.

Ранее сообщалось, что в Госдуму в скором времени будет внесён законопроект, призванный ограничить «поддерживающих враждебные государства» иностранцев в возможностях ведения бизнеса в России.